Nova série do universo “Star Wars” estreia em maio

A nova série de animação do universo "Star Wars" estreia em maio na plataforma de streaming Disney+. A ação de "Star Wars: The Bad Batch" realiza-se na sequência do final da série "Star Wars: The Clone Wars", também disponível na plataforma.

O novo conteúdo é uma criação do produtor de "The Mandalorian", recentemente nomeada para o Globo de Ouro na categoria de melhor série dramática.

O anúncio da estreia foi acompanhado por várias novidades, como a estreia em junho da série "Loki" do universo Marvel, com Tom Hiddleston.