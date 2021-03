A identidade de Banksy continua em segredo, mas o artista é conhecido em todo o mundo.

Em 2018, a peça "Girl with Ballon" ficou destruída depois de ser vendida por um milhão de libras, uma ação planeada pelo artista. No ano passado, Banksy pintou uma carruagem do metro de Londres com mensagens sobre a pandemia.

As obras estão em exposição numa galeria em Munique, na Alemanha.