Recorde aqui os artistas mais nomeados aos Grammys

Com 9 indicações, Beyoncé é a artista mais nomeada e é a segunda com mais nomeações da história dos Grammys, no total soma 79, as mesmas que Paul MacCartney. Já Dua Lipa concorre nos três principais prémios: Melhor Canção, Melhora Gravação e Melhor Álbum do Ano e vai atuar na cerimónia. Taylor Swift também vai subir ao palco do Los Angeles Convention Center, onde vai decorrer a entrega de prémios. A artista está nomeada em 6 categorias. Da lista de atuações fazem ainda parte Cardi B, Post Malone, Harry Styles e Billie Eilish. Os portugueses André Allen Anjos e a cantora Maria Mendes também concorrem a um Grammy.