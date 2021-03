A noite de Grammys em 2:58 minutos 

Este domingo foi noite de Grammys e as mulheres foram as principais vencedoras. Pela primeira vez, quatro mulheres conseguem vencer os quatro principais prémios: "Artista Revelação", "Álbum do Ano", "Canção do Ano" e "Gravação do Ano".

Taylor Swift foi a primeira artista feminina a vencer três vezes o prémio "Álbum do Ano". Já Beyoncé também fez História ao tornar-se na mulher mais premiada de sempre.

Esta edição dos Grammys tinha sido adiada por causa da pandemia de covid-19 e decorreu com algumas atuações pré-gravadas e outras ao vivo.