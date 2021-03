Audiência dos Grammys foi a mais baixa de sempre

As audiências dos prémios musicais Grammy despenharam 51% este ano, em relação a 2020, em linha com o registado com outras galas, como os Globos de Ouro e os Emmy.

Grammys ficaram atrás da série "NCIS"

Segundo a Nielsen, a audiência dos Grammys no passado domingo, transmitida pela CBS, ficou-se pelos 9,2 milhões de telespetadores - através da televisão e internet - e foi a mais baixa de sempre.

Os prémios musicais, com estrelas como Beyonce e Taylor Swift, não foram sequer o programa mais visto da semana, ficando atrás da série "NCIS".

A queda de 51% surge em linha com a registada na emissão dos Globos de Ouro, há duas semanas, cuja audiência ficou 63% abaixo do registado no ano passado, e também com as mais baixas de sempre dos Emmy, no final de 2020.

A queda dos Grammys deu-se apesar da opinião geral de que o evento foi bem produzido, tendo em conta restrições relacionadas com a pandemia de covid-19 que obrigaram os produtores a inovar o formato, refere a AP.

O crescimento dos serviços de streaming

Em relação às razões para a descida, é apontada a perda de popularidade da televisão em geral, face a serviços de streaming como a Netflix, a menor disponibilidade dos espetadores para assistir a programas de longa duração como galas (cerca de 4 horas) fragmentação das audiências e possibilidade de o público assistir aos principais momentos, em diferido nas redes sociais.

O próximo teste à capacidade de resistência das grandes galas televisivas norte-americanas serão os Óscares, no final de abril, que congregam as grandes estrelas do cinema.

Tradicionalmente, os Óscares são o segundo programa com mais audiências no país, depois da final do campeonato de futebol americano (Super Bowl).