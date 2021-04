Museu do Holocausto, o 1.º na Península Ibérica. Retrata a vida judaica e homenageia as vítimas

O primeiro Museu do Holocausto da Península Ibérica abre portas no dia 5 de abril, no Porto.

Retrata o sofrimento da vida dos judeus num dos períodos mais negros da História e dá a conhecer o importante papel da cidade invicta na ajuda a centenas de refugiados.

Pela cidade do Porto passaram centenas de judeus vindos sobretudo da Bélgica, França e Luxemburgo, que receberam amparo da comunidade judaica através do Comité de assistência da sinagoga.

São esperados cerca de 10 mil alunos por ano para visitar o Museu.