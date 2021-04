"Nomadland - Sobreviver na América", de Chloe Zhao, foi o grande vencedor dos BAFTA. O filme arrecadou quatro dos sete prémios para os quais estava nomeado.

"O Pai", de Florian Zeller, "Uma miúda com potencial", de Emerald Fennell, "Sound of Metal", de Darius Marder, ou "Soul - Uma Aventura com Alma", de Pete Docter, também foram distinguidos pelos principais prémios da Academia de Cinema e Televisão Britânica.