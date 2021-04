Foo Fighters, The National e Liam Gallagher atuam a 18 de junho no Rock in Rio Lisboa 2022

Depois da presença no Rock in Rio Brasil em 2019, os Foo Fighters voltam a pisar o palco da Cidade do Rock, mas desta vez em Portugal.

A banda norte americana está confirmada para a nona edição do Rock em Rio Lisboa em 2022, já com o álbum "Medicine at Midnight", lançado este ano.

Os Foo Fighters sobem ao Palco Mundo no dia 18 de junho.

Também os norte-americanos The National têm presença garantida.

É a primeira vez que a banda criada em 1999 pisa um palco da Cidade do Rock.

Depois de integrar os Oasis, Liam Gallagher apresenta-se a solo.

O músico britânico é um dos cabeças de cartaz do dia 18 de junho.

Devido à pandemia, a nona edição do Rock in Rio Lisboa foi adiada duas vezes consecutivas.

A música volta a ouvir-se no Parque da Bela Vista a 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano.