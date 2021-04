Há mais um dia (re)confirmado para o Rock in Rio 2022

Os Foo Fighters vão marcar presença a 18 de junho de 2022 no Rock in Rio Lisboa, a primeira vez da banda norte-americana neste festival em Portugal. Os Foo Fighters lançaram o álbum "Medicine at Midnight" em fevereiro deste ano. Também os The National e Liam Gallagher estão confirmados para o primeiro dia do festival, na edição do próximo ano, que se realiza nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista em Lisboa.