Músico Marty Willson-Piper troca Inglaterra por Portugal após Brexit

Opositor acérrimo do Brexit, o antigo guitarrista e vocalista dos australianos "The Church" escolheu o Porto sem nunca ter visitado a cidade. Aos 63 anos, Marty Willson-Piper garante que veio para ficar, com muitos projetos em carteira.

Depois de 33 anos na Austrália, como membro dos "The Church", que atuaram em Lisboa no final dos anos 80, Marty Wilsson-Piper gravou vários discos a solo e integrou inúmeros projetos, com destaque para a banda britânica "All About Eve", os MOAT, que acabam de lançar o seu segundo álbum e os concertos ao vivo com a mulher, Olívia, violinista alemã.

Marty Wilsson-Piper pretende criar, no Porto, um espaço de criação e divulgação musical, um projeto ancorado nos 50 mil discos de vinil adquiridos ao longo das cinco últimas décadas.

A transferência definitiva dos discos para o Porto é mais uma etapa do processo de enamoramento de Marty por uma cidade que há muito se habituou à presença empreendedora dos ingleses.