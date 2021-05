Lady Gaga revela que foi violada e sequestrada durante meses por um produtor

A cantora americana Lady Gaga afirma num documentário online divulgado sexta-feira que foi violada e mantida em cativeiro durante "meses" por uma profissional de música, até engravidar aos 19 anos de idade.

A artista nova-iorquina já tinha revelado que tinha sido violada por um produtor quando estava a começar no negócio da música, um evento que lhe gerou distúrbios de stress pós-traumático, cujos efeitos ela diz que ainda hoje sofre, apesar de ter conseguido controlá-los.

"Eu tinha 19 anos de idade. Estava a começar no negócio e um produtor disse-me: 'Tira a roupa'", afirma a cantora na série documental "The Me You Don't See", coproduzida pela famosa apresentadora de televisão Oprah Winfrey e o Príncipe Harry para a plataforma Apple TV+.