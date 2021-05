La Casa de Papel. O maior assalto da televisão já tem data para regressar

A quinta (e última) parte da história do grupo de assaltantes mais conhecido da Netflix já tem data de estreia – na verdade, tem duas datas de estreia. A temporada será dividida em duas partes, com a primeira a ficar disponível no catálogo português a 3 de setembro. A segunda parte chegará três meses depois, a 3 de dezembro.

As datas para o regresso da série foram divulgadas, esta segunda-feira, pela plataforma de streaming, juntamente com um trailer.

A nova temporada vai também passar por Lisboa. Os atores Úrsula Corberó (que dá vida a Tóquio) e Miguel Ángel Silvestre (novo membro do elenco) estiveram na capital portuguesa, nomeadamente junto ao Elevador da Bica, para a gravação das cenas.

O criador da série, Alex Pina, disse, em entrevista à Entertainment Weekly, que este último capítulo será a “parte mais épica” da história. Os novos episódios irão manter os níveis de adrenalina a que a série já nos habituou.

Depois do assalto à Casa da Moeda Real de Espanha, o gang do Professor enveredou por um novo assalto - desta vez ao Banco Central de Espanha - com o objetivo de salvar Rio, que tinha sido capturado pela polícia espanhola. Esta temporada apresentou um misto entre o presente e o passado, levando os espetadores a conhecer mais sobre a personagem Berlim, o autor deste novo plano.

Esta quinta parte da série põe um fim à história, mas não fecha a porta às personagens que conquistaram o coração dos fãs. Álex Pina admitiu que há “muitas possibilidade para alguns spin-offs”.