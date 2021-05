O poeta que deu música aos seus versos. Bob Dylan faz 80 anos

Bob Dylan completa, esta segunda-feira, 80 anos. Entre a música e a poesia, o trabalho do artista norte-americano não deixa ninguém indiferente.

Disse, em tempos, que era apenas um carteiro que entregava as músicas. Robert Allen Zimmerman – mais conhecido como Bob Dylan – assume-se primeiro como poeta e só depois como músico. É também ator, pintor e artista visual.

Não será arriscado colocá-lo entre os artistas que marcaram a cultura popular, dentro e fora dos Estados Unidos. São dele alguns dos temas que se erguem como hinos dos movimentos em defesa dos direitos civis e contra a guerra do Vietname, tais como “Blowin’ in the Wind” e “The Times The Are a Changing”

Passou por várias bandas enquanto adolescente, andou entre o folk e o blues e tocou por clubes e cafés em Nova Iorque. O contrato para o primeiro álbum chegava no início da década de 1960. Já soma cerca de 40 álbuns de estúdio e perto de 100 singles.

Em 2012, Bob Dylan foi galardoado com a medalha Presidencial da Liberdade, pela mão de Barack Obama. Quatro anos mais tarde, para surpresa do mundo artístico, foi laureado com o prémio Nobel da Literatura por “ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana”. É o único artista a juntar, na galeria pessoal, o prémio Nobel, o Pulitzer, o Óscar, o Grammy e o Globo de Ouro.