Festival Santa Casa Alfama divulga nomes que vão homenagear Carlos do Carmo

Camané, Gil do Carmo, Maria da Fé, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro e Sara Correia. São estes os artistas que vão subir ao palco para dar voz aos temas interpretados por Carlos do Carmo. Figura incontornável do fado, cantou a cidade de Lisboa de uma forma ímpar.

Mas há mais novidades reservadas para este ano que terá uma espécie de aquecimento entre os dias 11 de junho e 16 de julho.

O Santa Casa Alfama vai levar o fado até aos bairros mais emblemáticos da capital. Castelo, Alfama, Terreiro do Paço, Mouraria, Graça e Bairro Alto vão receber seis concertos à janela de seis fadistas, sempre às 17:00.

No dia 11 de junho, Conceição Ribeiro atuará no Castelo; a 18 de junho, Artur Batalha cantará para Alfama; no dia 25 de junho, o Terreiro do Paço receberá Maura Airez; no dia 2 de julho, Jaime Dias levará o fado até à Mouraria; a 9 de julho, será a vez de Pedro Galveias cantar na Graça: e, a 16 de julho, Natalino Jesus atuará no Bairro Alto.

A edição deste ano do Santa Casa Alfama vai ter mais de 40 concertos em vários palcos de Alfama.