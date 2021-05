Covid-19. Seia oferece entradas gratuitas nos museus para dinamizar turismo

O município de Seia vai disponibilizar gratuitamente, a todos os alojamentos turísticos do concelho, 7.100 bilhetes para acesso aos museus e aos principais equipamentos turísticos locais, com o objetivo de contribuir para a retoma do setor.

Segundo a autarquia de Seia, presidida por Carlos Filipe Camelo, os bilhetes serão disponibilizados aos 211 alojamentos turísticos do concelho para distribuição pelos clientes e serão válidos até ao final do ano.

"O maior número de ingressos, 2.000 por cada, cabe aos espaços municipais do CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Museu do Brinquedo e Museu Natural da Eletricidade, tendo ainda a autarquia adquirido 1.100 bilhetes ao Museu Nacional do Pão (espaço museológico privado)", refere a Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, em comunicado enviado à agência Lusa.

A medida autárquica representa um investimento global no valor de 24.400 euros e tem por objetivo "a valorização e diversificação da oferta dos alojamentos, numa altura de retoma da atividade turística, visando promover a permanência dos visitantes/turistas no território".

A cada alojamento será disponibilizado, "inicialmente, um conjunto de 20 entradas, com validade até 31 de dezembro de 2021, que poderão oferecer aos hóspedes entre junho e setembro de 2021", de acordo com a fonte.

À semelhança dos mecanismos de apoio a famílias e empresas, que têm vindo a ser implementados para atenuar os impactos económicos e sociais da pandemia, o município de Seia refere que "privilegia agora o setor do turismo, forte impulsionador do desenvolvimento social e económico do território, duramente afetado por todas as restrições impostas no controlo da pandemia".