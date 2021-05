Super Bock Super Rock adiado para 2022

Pela segunda vez, a 26.ª edição do festival Super Bock Super Rock é adiada, apesar do trabalho conjunto com o Governo, as autoridades de saúde e os representantes do setor nos últimos meses.

As restrições à circulação internacional estão a obrigar grande parte dos artistas a adiar as digressões.

A$AP Rocky, Brockhampton e Foals eram os cabeças de cartaz, mas ainda não há confirmações para o próximo ano.

Os bilhetes adquiridos para as datas de 2020 ou 2021 continuam válidos, sem necessidade de troca ou da emissão de um novo bilhete.

O Super Bock Super Rock junta-se à lista dos vários festivais de música que já tinham anunciado o adiamento para o próximo ano, devido aos constrangimentos provocados pela Covid-19.