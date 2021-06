"Uma Vida Desenhada" é a nova exposição de Manuel Cargaleiro

"Uma Vida Desenhada" é o nome da exposição que junta obras inéditas de Manuel Cargaleiro a partir deste sábado, no museu do pintor e ceramista, em Castelo Branco.

Os vários caminhos seguidos dentro da mesma lógica gráfica e artística de Cargaleiro e a grande atenção aos elementos da natureza, onde se faz a passagem do abstrato ao figurativo, são as pinceladas principais desta exposição.

"Uma Vida Desenhada" pode ser vista de terça-feira a domingo, no museu da Fundação Cargaleiro, no centro da cidade albicastrense. A exposição abre ao público este sábado e ainda não tem data para terminar. Tudo dependerá da vontade do mestre.