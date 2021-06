133.º aniversário de Fernando Pessoa assinalado com o primeiro registo do poeta

No dia 13 de junho terão passado 133 anos desde o nascimento de Fernando Pessoa. Para assinalar a data, a Casa dedicada à obra do poeta apresenta o primeiro registo conhecido da escrita do poeta português.

O livro de aniversários onde Fernando Pessoa anotou a data de nascimento de uma figura imaginária criada pelo poeta ainda em criança serve de mote para assinalar o aniversário do poeta.

O primeiro registo conhecido de Fernando Pessoa marca o início da viagem pela vida do poeta português que nasceu em 1888. Heterónimos como Alberto Caeiro ou as mais de 100 figuras literárias que Pessoa criou constroem a extensa obra do poeta que morreu aos 47 anos.

A data do nascimento do poeta é celebrada com um concerto de Vinicius Castro e com visitas gratuitas à Casa Fernando Pessoa, no bairro de Campo de Ourique em Lisboa.