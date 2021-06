"Não é triunfalismo, é aprofundar quem somos"

O programa apresentado na Fundação José Saramago tem início marcado para 16 de novembro deste ano. No dia em que Saramago completaria 99 anos, 100 escolas do ensino básico vão promover a leitura em simultâneo, do conto infantil do escritor "A Maior Flor do Mundo" e no Teatro São Luiz, a Orquestra Metropolitana de Lisboa vai acompanhar a leitura de textos de José Saramago. A partir daí, estão planeadas centenas de atividades como um ciclo de 5 conferências coordenadas por Alberto Manguel, várias exposições, espetáculos e até um ciclo de cinema na Cinemateca, ainda sem datas anunciadas.