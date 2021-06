A realidade da gentrificação e da imigração nos Estados Unidos são alguns dos temas mais presentes nas letras, músicas e coreografias que preenchem a longa metragem filmada no bairro de Nova Iorque.

O musical realizado por Jon M. Chu, é uma adaptação da peça "In the Heights" da Broadway, criada há mais de 15 anos por Lin-Manuel Miranda e pela argumentista e vencedora do prémio Pulitzer, Quiara Alegría Hudes.