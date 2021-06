As exposições que nasceram da pandemia e uma peça de teatro que também é um concerto

A galeria Underdogs, de Lisboa, está a receber duas exposições: uma de AkaCorleone e a outra de Tamara Alves. As experiências vividas durante a pandemia serviram de inspiração para os trabalhos apresentados; "Aquilo Que Ouvíamos" é uma peça de teatro, mas também um concerto e aborda a relação do público com a música nos anos 80. O espetáculo pode ser visto até ao dia 25 de junho no Lux Frágil, em Lisboa; No cinema, João Lopes sugere os filmes "O Movimento das Coisas", "Supernova" e "Ladrões de Bicicletas".