Cláudia Pascoal vai subir ao palco do Música no Parque com o disco "!", lançado a 20 de março do ano passado, no mesmo dia em que Buba Espinho apresentava o disco de estreia.

Os dois artistas fazem parte dos novos nomes confirmados no festival, que é exclusivamente dedicado à música portuguesa. Também Mimi Froes, Churky, Filho da Mãe e Pedro Mafama vão atuar no Música no Parque, em que cada noite vai contar com dois concertos.