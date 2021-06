Polícia grega recupera obras de Picasso e Mondrian roubadas em 2012

A polícia grega recuperou duas pinturas dos mestres do século XX Pablo Picasso e Piet Mondrian, quase uma década depois do roubo da maior galeria de arte do país em Atenas.

Em comunicado, a polícia grega disse na segunda-feira que as duas obras estavam à sua guarda, mas não forneceu detalhes sobre em que condições estão nem se tinha sido feita alguma detenção.

As pinturas foram retiradas das suas molduras num assalto bem organizado à Galeria Nacional de Arte durante a noite de 9 de janeiro de 2012 Os ladrões também levaram um desenho de uma cena religiosa do pintor italiano do século XVI Guglielmo Caccia. Tentaram levar uma quarta obra, também de Mondrian, mas abandonaram-na ao fugir.

Na altura a polícia disse que o roubo foi concluído em cerca de sete minutos.

O Picasso roubado era um busto feminino cubista que o pintor espanhol havia doado à Grécia em 1949 com uma dedicatória “em homenagem ao povo grego” pela resistência às forças de ocupação alemãs nazis durante a II Guerra Mundial.

Os ladrões também levaram uma pintura a óleo de 1905 de um moinho de vento à beira do rio, de Mondrian, o pintor holandês que se tornou famoso por suas posteriores obras lineares abstratas.