No parque do Covelo, no Porto, a sexta edição do Festival Trengo está nas ruas da invicta desde o dia 28 de junho até este domingo com todos os espetáculos gratuitos e ao ar livre.

O Festival de Circo do Porto conta este ano conta com dez atuações de circo contemporâneo e várias estreias nacionais e internacionais.

O acesso aos espetáculos obriga a uma marcação prévia e a lotação máxima permitida é de 75 pessoas por atuação.