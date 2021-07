Clara de Sousa vai apresentar 25.ª gala dos Globos de Ouro

A 25.ª Edição dos Globos de Ouro será dia 3 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e já é conhecida a apresentadora desta próxima Gala: Clara de Sousa.

Clara de Sousa, que nos habituámos a ver no Jornal da Noite, a fazer entrevistas e a moderar debates, tem este outono um novo desafio: vai apresentar os próximos Globos de Ouro.

Na SIC, onde está há 21 anos, já atingiu a maturidade profissional que todos lhe reconhecem, com uma voz grave e modelada.

Um dos rostos preferidos pelo público da televisão portuguesa, adora o trabalho que faz, com rigor e profissionalismo, o que já lhe valeu diversos prémios como Melhor Apresentadora.

Após as provas dadas durante muitos anos de exposição, Clara nunca perdeu o maior gosto que tem: dar notícias.

Desta vez, boa notícia é a confirmação de que estará no Coliseu de Lisboa, dia 3 de Outubro, a conduzir a 25.ª edição dos Globos de Ouro, onde a SIC, com o apoio da Caras, irá premiar o que de melhor se faz no Entretenimento, nas Artes, no Humor, na Moda e na Ficção em Portugal, além da atribuição de Prémios Revelação, de Mérito e de momentos surpreendentes ao longo da emissão.