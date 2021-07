Atriz Monica Belluci protagoniza "Maria Callas - Cartas e Memórias" no CCB

A atriz Mónica Bellucci protagoniza "Maria Callas -- Cartas e Memórias", a peça que sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do 38.º Festival de Almada, a decorrer até dia 25.

Com base no livro "Maria Callas Letres & Mémoires", de Tom Volf, que também encena, a peça permite a descoberta da "história verdadeira por detrás da lenda" que marcou os palcos de ópera nos anos de 1950/70, segundo o programa do festival.

O texto vai da infância modesta de Maria Callas (1923-1977), nascida Anna Maria Sofia Cecilia Kalogeropoulou, em Nova Iorque, aos finais da II Guerra Mundial, em Atenas, e da discreta estreia da soprano na ópera, na capital grega, até ao clímax da sua carreira; vai também do casamento com o empresário Giovanni Battista Meneghini, ao escândalo pela relação com o milionário grego Aristóteles Onassis. Ao longo de cerca de 70 minutos, "Maria Callas -- Cartas e Memórias" constitui "um autorretrato fascinante e perturbador da maior voz do século XX".

"Levanta-se o véu que tanto cobre Maria -- a mulher vulnerável, dividida entre a vida nos palcos e a sua vida privada -- como Calas, a artista vítima de exigência para consigo própria e da batalha perpétua que travou com o canto", lê-se no programa do festival.

Falada em francês, com legendas em português, a peça conta com vídeo de Olivier Olry, luz de Anne Roudiy, e é apresentada no Centro Cultural de Belém, hoje e no domingo, sempre às 19:00.

Produzida pela companhia francesa Les Visiteurs du Soir, a peça chega a Portugal com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e do Instituto Francês de Portugal.

Como atividades paralelas ao Festival, começa hoje, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, o curso de formação "O sentido dos mestres", ministrado pelo bailarino e coreográfo Josef Nadj.

Nascido em 1957 na antiga Jugoslávia, atual Sérvia, Josef Nadj é também o autor do espetáculo "Omma", que é apresentado hoje e no domingo no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, depois da estreia na sexta-feira, também no âmbito do festival.

"Omma" tem coreografia e figurinos de Josef Nadj. O programa de "O sentido dos mestres" termina no próximo dia 14.

Hoje, na Casa da Cerca -- Centro de Arte Contemporânea, realiza-se ainda o encontro sobre a implantação do festival em Almada (1978-1988), o segundo de quatro, que decorrem aos sábados durante a edição do festival, dedicados aos 50 anos da sua anfitriã, a Companhia de Teatro de Almada (CTA), que se assinalam este ano.

Vinte e uma produções num total de 108 sessões preenchem a programação de teatro da edição deste ano do Festival de Almada, que decorre em sete salas, cinco do concelho de Almada e duas em Lisboa.