"The Crown" e "The Mandalorian" dominam lista dos nomeados para os Emmy

Os nomeados para cerimónia dos Emmys deste ano já são conhecidos, numa lista dominada pelas séries "The Crown" da plataforma Netflix e "The Mandalorian" da Disney+, com 24 indicações cada.

O anúncio confirmou o domínio das produções de serviços de streaming nos últimos anos já que nas três categorias principais de Drama, Comédia e Séries limitadas só houve uma nomeação para a série "This is Us", produzida pela televisão norte-americana NBC.

A 73.ª edição da entrega dos prémios mais importantes da televisão decorre presencialmente, com lotação limitada, a 19 de setembro.

Conheça alguns dos principais nomeados:

Melhor Série de Comédia:

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

Pen 15

Lasso

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Melhor Ator de Série de Comédia:

Anthony Anderson - Black-ish

Kenan Thompson - Kenan

William H. Macy - Shameless

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Michael Douglas - The Kominsky Method

Melhor Atriz de Série de Comédia:

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Jean Smart - Hacks

Allison Janney - Mom

Aidy Bryant - Shrill

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Melhor Série Dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Melhor Ator de Série Dramática:

Sterling K. Brown, - This Is Us

Jonathan Majors - Lovecraft Country

Josh O'Connor - The Crown

Regé-Jean Page - Bridgerton

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - Perry Mason

Melhor Atriz de Série Dramática:

Uzo Aduba - In Treatment

Olivia Colman - The Crown

Emma Corrin - The Crown"

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez - Pose

Jurnee Emollett - Lovecraft Country

Melhor Minissérie:

I May Destroy You

Mare of Easttown

Gambito de Dama

The Underground Railroad

WandaVision

Melhor Ator de Minissérie:

Paul Bettany - Wandavision

Hugh Grant - The Undoing

Ewan McGregor - Halston

Lin-Manuel Miranda - Hamilon

Leslie Odom, Jr. - Hamilton

Melhor Atriz de Minissérie:

Michaela Coel - I May Destroy You

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - Wandavision

Anya Taylor-Joy - Gambito de Dama

Kate Winslet - Mare of Easttown



Melhor Talk-show de Variedades:

Conan

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

A lista completa pode ser consultada aqui.