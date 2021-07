Festival O Sol da Caparica adiado para 2022

A 7.ª edição do festival O Sol da Caparica, que deveria acontecer entre 12 e 15 de agosto na Costa da Caparica, concelho de Almada, foi adiada para 2022, devido à "nova vaga pandémica", anunciou esta sexta-feira a organização.

"Há um ano marcámos encontro com o público para a edição do Festival O Sol da Caparica de 2021, mas, infelizmente, a nova vaga pandémica obriga-nos a tomar a difícil decisão de adiar a 7.ª edição para 2022", refere a organização num comunicado divulgado, no qual dá conta que o festival irá acontecer entre 11 e 14 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Visto que a "situação pandémica mantém-se, sendo o futuro próximo imprevisível", os promotores da iniciativa, o Grupo Chiado e a Câmara Municipal de Almada, consideram "não estarem reunidas as condições essenciais para a realização não apenas dos espetáculos musicais, mas também de toda a envolvente de experiências e interação entre os espetadores, caracterizadoras do espírito do Sol da Caparica, assim como as iniciativas culturais e desportivas sempre presentes no Festival".

Bilhetes comprados para este ano são válidos para 2022

A 7.ª edição estava inicialmente prevista para o ano passado, mas tinha sido adiada para este ano devido à pandemia da covid-19. A organização garante que em 2022 tudo irá fazer "para compensar" o público e que "será uma edição incrível e inesquecível com muita música lusófona".

Os bilhetes comprados para este ano "são válidos para a próxima edição de 2022 sem necessidade de troca ou emissão de um novo bilhete".

"Para quem pretenda o reembolso, poderá fazê-lo nos 14 dias úteis seguintes à data que estava prevista do início do festival em 2021 (após 12 de agosto) de acordo com a legislação em vigor", recorda a organização.

Artistas que estavam confirmados para este ano

Este ano, atuariam no festival, entre outros, António Zambujo, Clã, Fernando Daniel, Orelha Negra, Anselmo Ralph, Diogo Piçarra, HMB, Mão Morta, Moonspell, Plutónio e ProfJam.

O verão de 2020 decorreu sem os festivais de música, devido à pandemia da covid-19, com a associação do setor a estimar para 2020 uma perda de cerca de 1,6 mil milhões de euros, em relação aos dois mil milhões originados em 2019.

Outros festivais de música adiados

Este ano, por causa das restrições para limitar a propagação da covid-19, pela situação pandémica noutros países, pelos diferenciados ritmos de vacinação e pela falta de clarificação das regras de realização deste tipo de eventos, foram já novamente adiados vários festivais de música, entre os quais o CoolJazz (em Cascais), o Alive (Oeiras), o Rock in Rio Lisboa, o SBSR (Sesimbra), o Bons Sons (Tomar), o Primavera Sound (Porto), o Boom Festival (Idanha-a-Nova), o Barroselas Metalfest, o Músicas do Mundo de Sines, o Gouveia Art Rock, o Rolling Loud (Portimão), o Summer Fest (Ericeira, Mafra), o Amplifest (Porto), o Lisb-ON (Lisboa), o Vilar de Mouros (Caminha) e o Neopop (Viana do Castelo).

Entre abril e maio foram realizados quatro eventos-piloto em Braga, Coimbra e Lisboa, com plateia sentada e em pé, e com a realização prévia de testes de diagnóstico, gratuitos, aos espectadores, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa.

O objetivo destes eventos era definir, segundo o Governo, "novas orientações técnicas e a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 para a realização de espetáculos e festivais", mas ainda não são conhecidos os resultados destas iniciativas.

