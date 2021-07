Há 40 anos, a bandeira da MTV chegava à televisão

A MTV comemora este domingo 40 anos de existência. Foi a 1 de Agosto de 1981 que o canal de música foi para o ar pela primeira vez. E marcou uma geração.

Transmitir videoclipes pela televisão pode não ser uma conquista tão grande como colocar o homem na lua, mas a MTV, à sua maneira, também mudou o mundo.

No início, o canal passava vídeos de nomes como Madonna, George Michael ou Dire Straits. Hoje em dia, é uma marca de entretenimento, conhecida em todo o mundo pelos programas de reality show e de animação.

Com o passar dos anos, a forma de ver o canal também mudou. Com o crescimento da marca, a MTV começou a atuar fora do ecrã e a preocupação cívica entrou na agenda. No ano passado, a participação política dos jovens foi uma das causas.

Com 40 anos de existência e vários canais filiados pelo mundo, a MTV já vive em idade adulta. Mas, mesmo com a audiência a baixar, dos mais velhos aos mais novos, ninguém nega a sua importância e o seu impacto cultural.