No concelho de Torres Novas, os mais novos dedicam as férias de verão a ajudar os arqueólogos nas escavações da vila romana de Cardílio. A iniciativa permite aos jovens fruir, aprender e descobrir o passado da região de uma forma especial.

A sensibilização dos jovens para a importância do património histórico-cultural do concelho é uma prioridade para a autarquia, os participantes têm correspondido com gosto e empenho.