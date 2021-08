Sessão de Cinema: “O Carteiro de Pablo Neruda”

Eis um filme que conseguiu uma proeza rara. Não apenas, entenda-se, pelo facto de ter sido um invulgar sucesso comercial (em Lisboa, por exemplo, numa sala que já não existe, o cinema Mundial, manteve-se mais de um ano em exibição); sobretudo porque “O Carteiro de Pablo Neruda” conseguiu condensar, de forma simples e sugestiva, a ideia segundo a qual a paixão amorosa está sempre envolvida com as palavras com que se dizem e escrevem os seus sobressaltos — o filme está, agora, disponível numa plataforma de streaming.

Recordemos, por isso, o essencial. Mario, personagem fictícia, carteiro de uma aldeia numa pequena ilha italiana, faz amizade com a figura verídica de Pablo Neruda (1904-1973), exilado por motivos políticos; dando-lhe conta da sua paixão por Beatrice, que trabalha no café da aldeia, Mario é iniciado por Neruda nas maravilhas das palavras poéticas…

Envolvido numa sensibilidade delicada, sem retóricas nem sublinhados, o filme vive, antes do mais, do talento do trio central de intérpretes, com natural destaque para Massimo Troisi no papel de Mario — Troisi viria a falecer a 4 de junho de 1994, contava 41 anos, vítima de ataque cardíaco (o filme só seria apresentado, cerca de três meses mais tarde, no Festival de Veneza). Philippe Noiret interpreta Neruda, estando o papel de Beatrice entregue a Maria Grazia Cucinotta.

Coproduzido por Itália, França e Bélgica, este é, afinal, um filme de muitos cruzamentos geográficos e culturais: “O Carteiro de Pablo Neruda” baseia-se num romance do chileno Antonio Skármeta, sendo a realização assinada pelo inglês Michael Radford. A interpretação de Massimo Troisi teve uma nomeação (póstuma) para o Oscar de melhor actor referente à produção de 1994.

Filmin