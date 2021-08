Morreu o ator brasileiro Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira, um dos maiores ícones da representação brasileira, morreu aos 85 anos, vítima da covid-19.

A notícia foi avançada pelo portal G1.

O ator brasileiro, protagonista de várias telenovelas transmitidas em Portugal, estava internado com covid-19 numa Unidade de Terapia Intensiva.

Tarcísio Meira e a mulher, a também atriz Glória Menezes, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto, ambos diagnosticados com covid-19.

Meira, uma das maiores estrelas da televisão brasileira, com uma longa carreira, trabalhou também no teatro e no cinema, e participou em novelas como "O Rei do Gado", "Torre de Babel", "O Beijo do Vampiro", "Senhora do Destino" ou "Páginas da Vida".