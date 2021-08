Pai de Britney Spears aceita deixar de ser o tutor da filha 

O pai da cantora Britney Spears aceitou esta quinta-feira deixar a tutela da filha, deixando de supervisionar as suas finanças, algo que fazia há 13 anos.

De acordo com a agência Reuters, James Spears avançou com um documento judicial, nos qual concorda em afastar-se do papel de tutor da cantora, apesar de não haver motivos.

A decisão aconteceu vários meses após o início de uma disputa judicial e pública entre pai e filha e, nas últimas semanas, do novo advogado de Britney Spears.

No documento, James Spears diz "que é um alvo constante de ataques injustificados", mas que "não acredita que uma batalha judicial com a filha seria do seu melhor interesse".

James Spears garante ainda que trabalhará em conjunto com o tribunal e com o advogado da filha, Matthew Rosengart, para "preparar uma tradição ordeira para um novo tutor".

O advogado de Britney Spears já reagiu, mostrando-se satisfeito com a decisão.

James Spears tinha a tutela da filha desde 2008

Desde os 17 anos, Britney Spears habituou-se às rotinas de dança e ao ritmo de músicas como “Baby One More Time”, “Toxic” ou “Womanizer”. Êxitos que fizeram da artista norte-americana uma das figuras mais polarizadoras da música pop.

Em 2008, um esgotamento travou a progressão da cantora, que passou a ter um tutor: Jamie Spears, o pai. A situação prolonga-se há 13 anos. Desde essa altura que Britney Spears não tem controlo sobre património avaliado em cerca de 50 milhões de euros e, de acordo com a própria, foi obrigada a tomar lítio e a carregar um dispositivo intrauterino que a impede de engravidar.

O caso estava a discutido no Tribunal Superior de Los Angeles, onde a cantora conseguiu algumas vitórias. Fora do tribunal, Britney Spears exprimia a revolta com publicações onde afirmava que, enquanto o pai controlasse a sua vida e carreira, não voltaria a pisar um palco. Desde 2018 que a artista não faz atua em público.

Britney Spears acusa o pai de abusar dos poderes dados pela tutela e diz que lhe arruinou a vida.

A cantora continua a ser uma das artistas mais bem sucedidas de sempre, com perto de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo.