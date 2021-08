Nirvana processados por bebé do álbum "Nevermind" por exploração sexual infantil 

Spencer Elden, fotografado em bebé para a icónica capa do álbum "Nevermind" dos Nirvana, decidiu processar a banda por exploração sexual infantil e pornografia infantil.

A capa mostra a imagem de Spencer, com 4 meses, nu, numa piscina a agarrar uma nota de um dólar.

Agora com 30 anos, o homem diz que os pais nunca assinaram nenhum documento a autorizar o uso da imagem na capa do álbum, lançado em 1991, e defende que a fotografia constitui uma forma de pornografia infantil.

"As imagens expuseram as partes íntimas de Spencer e exibiram lascivamente os órgãos genitais de Spencer desde o tempo em que era um bebé até aos dias de hoje", diz na ação judicial, citada pela BBC.

De acordo com a lei norte-americana, as imagens "não sexualizadas" de bebés não são consideradas pornografia infantil. No entanto, o advogado do homem, Robert Y. Lewis, defende que a introdução da nota de um dólar - colocada na imagem após ser tirada – faz o bebé parecer "como um trabalhador do sexo".

"Sofreu e vai continuar a sofrer danos ao longo da vida"

A ação judicial, interposta num tribunal da Califórnia, alega ainda que os Nirvana prometeram cobrir o órgão genital do bebé, mas que o acordo não foi cumprido.

Spencer afirma que a sua "verdadeira identidade e nome legal estão para sempre ligados à exploração sexual comercial que experienciou em criança, que foi distribuída e vendida por todo o mundo, desde que era bebé aos dias de hoje".

Diz ainda que "sofreu e vai continuar a sofrer danos ao longo da vida", como resultado da imagem. Os danos incluem "sofrimento emocional extremo e permanente", assim como "interferência no seu normal desenvolvimento e progresso educacional", que o obrigou a receber tratamento médico e psicológico.

Segundo a emissora britânica, Spencer exige uma indemnização de pelo menos 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros) a cada um dos 15 acusados na ação judicial. Entre os acusados estão os membros ainda vivos da banda, Dave Grohl e Kris Novoselic, os gerentes dos bens de Kurt Cobain e a ex-mulher do músico, Courtney Love, assim como o fotografo Kirk Weddle.

MARK J. TERRILL

Ao longo dos anos, Spencer recriou a mítica imagem várias vezes, mas sempre usando uns calções de banho, para celebrar os aniversários do álbum. No entanto, foram também várias as vezes que se mostrou "um bocado chateado" com a notoriedade que a imagem trouxe.

"Eu acordei logo como parte desde enorme projeto (…) É muito difícil – sentes que és famoso por nada", disse numa entrevista em 2016, citada pela BBC.

O álbum "Nevermind", que inclui temas como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium, venceu mais de 30 milhões de cópias por todo o mundo.