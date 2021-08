"Let it Be", o último disco de estúdio dos Beatles, vai ser reeditado

O último disco de estúdio dos Beatles, "Let it Be", vai ser reeditado no dia 15 de outubro.

O álbum foi originalmente lançado em maio de 1970 e inclui músicas como "Get Back", "The Long And Winning Road" e "For You Blue".

Da nova versão, há três temas que já estão disponíveis: "Let It Be", "Don't Let Me Down" e "For You Blue". Esta reedição vai contar também com faixas "bónus" e novos detalhes sobre os bastidores da banda britânica.

A 15 de outubro vai ainda chegar às lojas o livro "The Beatles: Get Back", com um prefácio escrito por Paul McCartney.