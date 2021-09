Festival "Todos" é um evento itinerante que se realiza em diferentes freguesias da capital, a cada três anos. Este ano, é a primeira vez na freguesia de Santa Clara, nos dias 11, 12, 18 e 19 de setembro.

Com o festival, espera assegurar-se umaa aproximação e valorização das relações com as diferentes comunidades através de um programa rico em espetáculos, exposições e workshops.