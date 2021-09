Artista francês cria pintura gigante nos Alpes Suíços

Saype escolheu a montanha Moléson, nos Alpes Suíços, para criar mais um trabalho. A 2.000 metros de altitude, o artista francês pintou uma criança com 1.500 metros quadrados.

O artista francês é conhecido por criar grafitis gigantes em várias cidades de todo o mundo, como a Cidade do Cabo, Istambul ou Paris, através do projeto "Beyond Walls", que pretende promover a ligação entre os países.

Saype fez tintas biodegradáveis que usa para criar todos os trabalhos, através ​​de pigmentos naturais como o carvão e o giz.