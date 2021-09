Os quatro elementos de uma das bandas mais bem sucedidas de sempre voltaram a reunir-se para criar um álbum. "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down" são as primeiras músicas conhecidas de "Voyage".

O primeiro concerto da banda sueca será em Londres, no Queen Elizabeth Olympic Park, no próximo ano, que vai incluir também os grandes êxitos.

O espetáculo será da mesma forma que o videoclipe de "I Still Have Faith In You", através de uma recriação digital dos ABBA dos anos 70 e 80.