Morreu o ator Michael K. Williams

O ator norte-americano Michael K. Williams foi esta segunda-feira encontrado no apartamento em que residia, em Nova Iorque, EUA.

A notícia é avançada na edição online da revista The Hollywood Reporter.

"É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator Michael Kenneth Williams. Eles pedem privacidade enquanto sofrem por esta perda insuperável", diz a agente do ator, citada pelo Hollywood Reporter.