MET Gala juntou figuras conhecidas do grande público

O maior evento da moda do ano, a gala do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, juntou figuras conhecidas do grande público. Este ano, a gala não foi em maio, como é habitual, por causa da pandemia.

A passadeira do evento foi inaugurada ao som do hino a Nova Iorque, de Alicia Keys, Empire State of Mind, que antecipou aquele que é o mote do evento deste ano: a moda americana.

A cantora Billie Eilish, que foi uma das anfitriãs do evento, ressuscitou a icónica Marilyn Monroe num vestido de Oscar de La Renta.

E se há quem diga que a gala do MET é o Super Bowl da moda, a cantora Ciara veio prová-lo, num vestido inspirado no futebol americano.

