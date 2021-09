O filme "O Último Duelo" baseia-se no livro de Eric Jager e conta a história de Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, que se enfrentaram até à morte, no último combate permitido em França, no século XIV.

O argumento do filme esteve a cargo de Matt Damon e Ben Affleck, que também assumem as personagens principais ao lado de Adam Driver e Jodie Comer.