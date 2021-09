Pintor português oferece terceiro quadro a Papa Francisco

O pintor português, Santiago Belacqua, esteve este mês no Vaticano para oferecer mais um quadro ao Papa Francisco.

Santiago Belacqua estreou-se em 2013, em Braga e desde então as suas obras têm corrido o mundo. A Arte Sacra é fonte de inspiração para Santiago.

Há sete anos, o Papa Francisco recebeu duas obras do pintor português e há dias, pelas mãos do artista, recebeu a terceira.

Desta vez, Santiago Belacqua atracou no Museu da Marinha, em Belém, onde está patente uma coletiva, alusiva ao mar, com obras originais a solo e outras com o pintor Xicofran.

Entre navios e galeotas, obras entre o sagrado e o profano, podem ser apreciadas no Museu da Marinha até 15 de outubro.

Santiago e Xicofran esperam que o Papa Francisco aceite o convite para a próxima exposição dos pintores, em breve, em Itália.