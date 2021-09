"Guerra dos Tronos" procura figurantes em Portugal

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova lançou, à sua população, um desafio algo incomum: concorrer a um casting de figuração, em pleno distrito de Castelo Branco. O Jornal de Notícias avança que se trata da série "House of the Dragon", uma prequela de "Guerra dos Tronos", da HBO.

Idanha-a-Nova, com as suas construções em granito, será o cenário desta prequela da série que terminou em 2019.

Um dos requisitos para submeter a candidatura é que os cidadãos "residam perto de Monsanto nas filmagens".

Os figurantes devem, também, ter uma idade entre os 18 e os 70 anos, podem ter tatuagens (desde que pouco visíveis) e devem estar preparados para deixar crescer os pelos faciais.

As filmagens na aldeia histórica vão decorrer de 26 a 31 de outubro e não há horário para a rodagem, sabendo-se apenas, pela nota da publicação, que os "dias de filmagem poderão ser longos".

Os candidatos já podem submeter a candidatura através do site para o efeito.

Aqueles que forem selecionados, terão de realizar uma "prova de guarda-roupa alguns dias antes das filmagens".

Monsanto e o castelo medieval da freguesia vão fazer parte das filmagens de "House of the Dragon", que recua 300 anos na história da série mediática.

Serão cinco dias intensos em Monsanto para gravar algumas cenas da série, cuja base europeia das filmagens fica na cidade espanhola de Cáceres.

"House of the Dragon" vai ter dez episódios e prevê-se estrear no próximo ano.

