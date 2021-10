Seia recebe Festival de Cinema de Ambiente da Serra da Estrela

O Festival de Cinema de Ambiente da Serra da Estrela arrancou este sábado em Seia. É a 27.ª edição e tem mais de 90 filmes, documentários e reportagens em exibição até ao próximo fim de semana.

O documentário de inauguração é português e sobre o Lago Baikal, a maior reserva de água doce do mundo.

Dez dias de viagem em fevereiro do ano passado recolheram mais de quatro mil fotografias, algumas em exposição no festival e ainda um alerta em vídeo. O gelo do lago já perdeu espessura e a cadeia alimentar está em perigo.