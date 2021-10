Termina a ModaLisboa: foram quatro dias de desfiles na Estufa Fria e teatro no Capitólio

O maior evento de moda de Lisboa subiu novamente ao palco para mostrar o que melhor se faz na alta costura em Portugal.

Foram quatro dias de desfiles presenciais, mas também à distância, alguns exclusivamente digitais a pedido dos próprios criadores, depois de uma edição totalmente digital em março e de outra totalmente ao ar livre em outubro do ano passado.

A ModaLisboa, organizada pela Associação ModaLisboa em pareceria com a Câmara Municipal de Lisboa, comemora 30 anos este ano.

A primeira edição aconteceu em abril de 1991 no Teatro São Luiz. Nessa altura, 13 criadores apresentaram coleções para o inverno de 1991/92.

Ao longo destes 30 anos, o evento realizou-se mos mais variados espaços da capital, do Mercado da Ribeira ao Pátio da Galé, passando pelo Pavilhão Carlos Lopes, a Estufa Fria ou o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.



