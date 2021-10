20 milhões de euros: obra de Banksy que se autodestruiu vendida por valor recorde

Chamava-se "Girl With The Balloon" - Rapariga Com O Balão - e a ideia original de Banksy era que se destruísse completamente minutos depois de ter sido leiloada por 1 milhão e 200 mil euros, mas um problema com a trituradora, que estava na parte inferior da moldura, fez com que metade ficasse intacta.

O imprevisto só trouxe mais valor à obra, que foi renomeada pelo comprador. "Love Is In The Bin" - O Amor Está No Lixo - foi agora vendida pelo equivalente a mais de 20 milhões de euros.

Além do valor recorde, a venda ficou marcada também pelo humor do leiloeiro da Sotheby's.

"Não vos consigo explicar o medo que tenho de fazer bater este martelo", disse momentos antes de fechar a compra, e rematou o momento com a frase "Nem acredito que ainda ali está", depois de dar os parabéns ao vencedor.

Os risos da plateia misturaram-se com as palmas para o valor recorde de uma peça de Banksy. A leiloeira foi a mesma responsável pelo leilão de 2018, quando a peça se destruiu, e fez questão de sublinhar que foi utilizada a mesma sala de há três anos.

Na altura, foi questionada a vontade do comprador em prosseguir com a aquisição e três anos depois a escolha parece ter sido a acertada. Desta vez, a obra não sofreu alterações e foi vendida em 10 minutos.