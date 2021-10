Na última edição, Diana Krall atuou para uma plateia esgotada em Cascais.

A cantora é uma presença habitual no EDP Cool Jazz e no próximo ano vai apresentar o mais recente álbum, "This Dream of You", editado no ano passado com gravações feitas em 2016 e 2017.

Do cartaz da 17.ª edição do EDP Cool Jazz fazem já parte nomes como John Legend, Yann Tiersen ou Lionel Richie.