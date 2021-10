Igreja de Santa Clara do Porto abre ao público depois de cinco anos de restauro

A Igreja de Santa Clara do Porto abriu, esta sexta-feira, ao público, depois de cinco anos de obras de conservação e de restauro.

Depois de um profundo estado de degradação, vai reabrir a Igreja de Santa Clara do Porto, monumento importantíssimo para a história da arte em Portugal.

A construção possuía poeiras que danificam os revestimentos e um ataque da térmita que, em algumas esculturas, destruiu o interior.

Foram cinco anos de um minucioso trabalho de conservação e restauro que envolveu cerca de uma centena de pessoas no resgate de todo o espólio artístico da Igreja de Santa Clara.

Equipas de investigadores descobriram novos elementos históricos como figuras de santos, pintadas sobre madeira do século XVII, uma lápide de granito datada de 1645 que obrigava as religiosas enclausuradas a rezar diariamente pela alma do abade de Vandoma, aqui sepultado, e um revestimento de azulejos, anterior à talha dourada.

Pedaços de história que vão agora estar disponíveis para quem quiser visitar a Igreja de Santa Clara do Porto, que é monumento nacional desde 1910.

O convento foi construído em 1416, sendo o primeiro convento feminino a entrar na cidade.

O agora restaurado órgão vai voltar a tocar esta sexta-feira para anunciar a reabertura da Igreja de Santa Clara do Porto, referência do barroco e um dos maiores exemplares de talha dourada do país.

