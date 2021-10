Alec Baldwin não vai ser acusado de homicídio após acidente que matou colega 

O ator norte-americano Alec Baldwin não vai ser acusado de homicídio, depois de ter disparado uma arma que fazia parte dos adereços na rodagem de um filme.

O tiro matou a diretora de fotografia e causou ferimentos ligeiros no realizador.

A arma disparada era uma de três colocadas num carrinho de adereços fora da capela de madeira onde a cena estava a ser representada, segundo os registos.

De acordo com as autoridades, Halls retirou a arma do carrinho e entregou-a a Baldwin sem saber que estava carregada com cartuchos verdadeiros.

Não há ainda certezas sobre quantos cartuchos foram disparados, tendo um invólucro sido retirado da arma depois do acidente pela responsável pelo armeiro no local de rodagem, Hannah Gutierrez.

A arma foi depois entregue à polícia quando chegou ao local.

Algumas armas usadas como adereços são reais

A polícia já começou uma investigação. O ator diz que se sente destruído.

A rodagem do filme Rust decorria num rancho no estado norte-americano do Novo Mexico, quando o inesperado aconteceu.

As duas pessoas feridas foram o realizador do filme, Joel Souza, e a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, 42 anos. Ele foi levado de ambulância para o hospital, mas teve alta. Já a responsável pela imagem do filme, acabaria por ser transportada de helicóptero para o hospital, onde acabaria por ser declarada a morte.

Halyna era originária da Ucrânia. Cresceu numa base militar soviética no Círculo Polar Ártico e licenciou-se em jornalismo em Kiev. Fez investigações jornalísticas e foi documentarista, antes de se dedicar ao cinema nos Estados Unidos. Trabalhava em ficção há poucos anos, mas tinha recebido um Prémio Revelação em 2019.

Em Hollywood é comum serem utilizadas armas de adereço que disparam cartuchos vazios para tornar a cena realista. Muitas vezes o diretor de fotografia posiciona-se perto do disparo para o captar de forma mais próxima.

Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.

