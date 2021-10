Realizador Oliver Stone entrevistou o ex-presidente do Cazaquistão para novo documentário

O ex-presidente do Cazaquistão governou o país desde 1991 até 2019 e é elogiado por manter a estabilidade do país enquanto modernizava a indústria do petróleo e desistia das armas nucleares, mas também criticado por afastar do poder a oposição política. No documentário "Qasaq - History of the Golden Man", Oliver Stone trocou o lugar de realizador, com o qual já venceu dois Óscares, pelo de entrevistador e conversou com Nursultan Nazarbayev. O documentário está a ser alvo de críticas e Oliver Stone está a ser acusado de propaganda política.

O documentário estreou no Festival de Cinema de Roma, mas ainda não há data prevista para ser apresentado em Portugal.